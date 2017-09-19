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Главная » Мир » Клинтон не исключает обжалование результатов выборов президента США
Клинтон не исключает обжалование результатов выборов президента США
Хиллари Клинтон / Фото: Getty Images

Клинтон не исключает обжалование результатов выборов президента США

Но она не уверена в существовании правомерного конституционного пути для этого

19.09.17 41
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Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон не исключает обжалования легитимности выборов в 2016 году, если появятся новые доказательства вмешательства России. Об этом сообщается в расшифровке ее интервью на сайте National Public Radio, передает Укринформ.

"Хиллари Клинтон заявляет, что она не исключает обжалования легитимности выборов 2016 года, если появится какая-то новая информация о том, что россияне вмешались (в выборы, – ред.) еще сильнее, чем известно на данный момент", – говорится в сообщении.

Однако, по ее словам, она не уверена в наличии правомерного конституционного пути для этого.

Клинтон заявила, что поведение Трампа во время избирательной кампании и в должности президента предопределено тем, что он все время ищет виновных. Бывший госсекретарь США считает, что во время предвыборной кампании Трамп обратился к России за поддержкой.

"Есть примеры во время кампании, когда он именно это делал – публично призывал Россию взломать мою электронную почту", – заявила Клинтон.

Она также рассказала в интервью, что ей было известно про российское вмешательство в президентскую кампанию еще весной 2016 года.

Ранее сообщалось, что ФБР имеет доказательства того, что соратники президента США Дональда Трампа, в частности Пол Манафорт, могли работать со спецслужбами РФ в процессе обнародования информации, которая навредила президентской кампании Хиллари Клинтон.

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