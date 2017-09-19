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Главная » Мир » Правительство Молдовы обратится в Конституционный суд, чтобы решить конфликт с Додоном

Правительство Молдовы обратится в Конституционный суд, чтобы решить конфликт с Додоном

Правительство Молдовы обратится в Конституционный суд, чтобы решить конфликт с Додоном
Игорь Додон / Фото: kp.ru

Кабмин просит разъяснения, что делать, если президент снова откажется назначать министра обороны

19.09.17 92
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Правительство Молдовы во вторник, 19 сентября, приняло решение обратиться в Конституционный суд с просьбой предоставить разъяснения, что делать, если президент страны Игорь Додон повторно откажется от назначения предложенного министра. Об этом говорится на сайте правительства, передает 112 Украины

Таким образом, правительство обращается в суд по части 6 ст.98 Конституции Молдовы за разъяснениями, как должны действовать премьер-министр и парламент, если президент повторно отказывается назначать министра.

"Решение правительства направлено на предотвращение институциональной блокады в Министерстве обороны", – говорится в сообщении. 

Суд уже рассмотрел данный вопрос, но не в той мере, чтобы исключить двусмысленную интерпретацию. По решению суда президент не имеет права отказываться назначать членов правительства, даже если он не согласен с его поименным составом.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон отказался назначать на пост министра обороны вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзу и выдвинул своего кандидата – Виктора Гайчука. Премьер-министр Павел Филип счет аргументы Додона недостаточными и решил повторно предложить Евгения Стурзу.

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