В Чехии на территории военного комплекса произошел взрыв, есть жертвы

Один человек погиб, еще один – серьезно ранен

В Чехии произошел взрыв на территории военного комплекса. Об этом сообщает местное издание 420on.cz, ссылаясь на информацию начальника отдела коммуникаций министерства обороны Яна Пейшека, передает РБК-Украина.

"Один человек погиб, еще один – серьезно ранен. На территории военного комплекса в чешском Вышкове произошел взрыв. Место происшествия перекрыто, угрозы следующего взрыва нет", – говорится в сообщении.

По информации Пейшека, взрыв не связан с терактом или умышленным преступлением. Жизни пациента, который пострадал в Вышкове, ничего не угрожает, однако у него серьезно травмирован глаз.

Взрыв произошел около 9:00 в здании, которое используется как общежитие для военных и как административный центр.

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Неизвестное устройство взорвалось в закрытых подвальных помещениях, доступ в которые есть у Военной полиции. Сотрудники Военной полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Здание, где произошел взрыв, оцеплено.