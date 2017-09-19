Трамп-младший отказался от охраны спецслужб США, – СМИ

Сын президента США Дональд Трамп-младший отказался от положенной ему охраны американских спецслужб в связи с желанием иметь больше свободы личной жизни. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в Белом доме, передает РБК-Украина.

По данным источника, сын Трампа увлекается туризмом и хотел бы заниматься своим хобби без спецагентов, которые его сопровождают.

В настоящее время неизвестно, сняли ли охрану с его жены и пятерых детей.

В то же время представитель Секретной службы США Кэтрин Милоун отказалась комментировать информацию о снятии охраны с Трампа-младшего.

"Чтобы гарантировать безопасность наших подзащитных и членов их семей, мы не раскрываем, кто именно в настоящий момент находится под нашей защитой", – отметила она.

Также со ссылкой на источники сообщается, что другие дети и внуки президента США остаются под охраной спецслужб.

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Ранее сообщалось, что сын Трампа встречался с адвокатом из РФ, чтобы "узнать о профпригодности" Хиллари Клинтон. По его словам, он так и не получил каких-либо стоящих данных.