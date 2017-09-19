США не будут продавать оружие для личной охраны Эрдогана

Правительство США приняло решение приостановить поставки оружия подразделению охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает DW.

Причиной стало нападение охранников Эрдогана на мирных демонстрантов перед посольством Турции в Вашингтоне в мае 2017 года.

В частности, заморожен контракт на закупку в США 1600 пистолетов на сумму $1,2 млн. Кроме того, сенаторы Патрик Лихи и Крис Ван Холлен, которые сообщили об этом решении Госдепартамента, выступили с инициативой ввести эмбарго на поставку оружия турецкой полиции.

"Они произвольно задерживали граждан Турции, которые мирно критиковали власть, и жестоко обращались с ними", – заявили сенаторы.

Напомним, инцидент произошел во время майского визита президента Эрдогана в США. Возле посольства Турции собралась демонстрация, участников которой стали разгонять охранники Эрдогана. Десять человек получили травмы. В общей сложности обвинения выдвинуты против 19 телохранителей президента Турции.