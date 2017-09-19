США обсуждают размещение ядерного оружия в Южной Корее в ответ на агрессию КНДР

Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что США располагают "целым рядом военных опций", которые можно применить для разрешения конфликта вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Есть много военных опций, которыми мы воспользуемся по согласованию с нашими союзниками, чтобы защитить наших союзников и наши собственные интересы", – сказал глава Пентагона журналистам в Вашингтоне.

Глава Пентагона отметил, что Вашингтон и Сеул обсуждали возможность размещения в Южной Корее тактических ядерных вооружений, однако не стал вдаваться в детали. В то же время, по его словам, столица Южной Кореи Сеул не окажется под угрозой.

Напомним, 15 сентября Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты. Снаряд двигался в сторону Тихого океана, перелетел через японскую территорию и упал в 2 тыс. км от японского острова Хоккайдо.