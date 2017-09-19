В Минобороны РФ отрицают факт попадания ракет в людей

В Сети появилось видео из кабины вертолета Ка-52, который случайно выпустил ракеты на полигоне "Лужский" под Санкт-Петербургом.

Видео опубликовано на YouTube-канале.

На записи видно, как вертолет выпускает неуправляемые ракеты по площадке, где стоят автомобили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовано видео последствий пуска ракет с боевого вертолета по людям в России

Ранее СМИ опубликовали видео удара Ка-52 по площадке с автомобилями. Позднее появилось видео из кабины вертолета.

По данным СМИ, во время белорусско-российских учений "Запад-2017" вертолет Ка-52 обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном "Лужский" под Санкт-Петербургом. Два человека получили тяжелые травмы.

Источники предполагают, что пуск ракет "воздух-земля" произошел случайно из-за технических неполадок.

Минобороны РФ подтвердило случайный пуск ракеты на полигоне, но не в ходе учений "Запад-2017". При этом попадание в людей в российском оборонном ведомстве отрицают.