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Главная » Мир » Макрон заявил о международной климатической солидарности

Макрон заявил о международной климатической солидарности

Макрон заявил о международной климатической солидарности

Дверь для США остается открытой

19.09.17 30
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Парижское соглашение по климату не может быть пересмотрено, несмотря на позиции США.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Генассамблее ООН.

"Я глубоко уважаю решение США, и дверь для них остается открытой, - сказал Макрон. - Но мы будем идти дальше, чтобы выполнить парижские соглашения". "Парижское соглашение по климату не будет пересмотрено. Эти договоренности нас объединяют", - цитируют мировые СМИ президента Франции.

"Потепление климата не прекращается, как не прекращается наша солидарность, - заметил Макрон. - Мы не отступим". 

Напомним, Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, состоявшейся во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году. В начале июня Трамп объявил, что его страна выходит из Парижского соглашения по климату. По его словам, оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение его положений может обернуться для США потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

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