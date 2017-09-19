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Главная » Мир » Трагедия в Беслане: Решение ЕСПЧ вступило в силу

Трагедия в Беслане: Решение ЕСПЧ вступило в силу

Трагедия в Беслане: Решение ЕСПЧ вступило в силу
Фото: EPA

Власти России обязаны выплатить пострадавшим от теракта компенсацию в общей сложности в размере €2,9 млн

19.09.17 1168
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Сегодня Европейский суд по правам человека отклонил жалобу российского правительства на вынесенное в апреле решение по жалобе бесланских потерпевших. Решение вступило в окончательную силу.

Об этом говорится в решении, размещенном на сайте суда, которое цитируют европейские СМИ.

"Просьба от правительства о передаче (решения по делу "Тагаева и другие против России" от 13 апреля 2017 года) в Большую палату отклонена", — сообщается на сайте.

Данное решение является окончательным.

Отметим, дело "Тагаева и другие против России" включает в себя семь исков, которые были поданы в 2007–2011 годах от имени в общей сложности 409 человек. Истцы обращались в Страсбург несколько лет подряд с 2007 по 2011 годы. В 2014-м были проведены публичные слушания.ЕСПЧ 13 апреля этого года вынес решение, согласно которому власти России обязаны выплатить пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году компенсацию в общей сложности в размере €2,9 млн, но Минюст России обжаловал это решение. Теперь же оно считается официально вступившим в силу.

Напомним, отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Операция по освобождению заложников началась 3 сентября.

В результате жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также 10 спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа, милиции и военнослужащих. 

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