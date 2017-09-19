Париж обозначил свои красные границы в Сирии

Франция предлагает партнерам со стороны ООН инициативу о создании политической "дорожной карты" по урегулированию ситуации в Сирии.

Астанинский формат оказался недостаточным.

Об этом, как сообщает "112 канал" заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Речь идет о контактной группе, куда бы входили все представители постоянных членов плюс заинтересованные стороны.

"Давайте начнем переговоры, которые выведут нас на политические, а не на военные решения. Это в интересах всех нас, а не только сирийцев", – отметил он.

При этом, по словам Макрона, есть две неприемлемые для Франции "красные границы".

"Мы никогда не потерпим использования химического оружия. Те, кто совершил нападение 4 апреля, должен предстать перед международным судом. Этого больше не должно произойти. Кроме того, необходимо обеспечить доступ всех гуманитарных возможностей, чтобы медицинские структуры защищали гражданское население. Франция выбрала это в качестве одного из приоритетов. Действовать в интересах мира в Сирии – это действовать в интересах всего народа, а также защищать всех от исламского терроризма", – отметил президент Франции.

Напомним, Макрон заявил о международной климатической солидарности.