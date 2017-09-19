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Главная » Мир » Кадыров хочет де-факто обособиться от России, - мнение

Кадыров хочет де-факто обособиться от России, - мнение

Кадыров хочет де-факто обособиться от России, - мнение
Фото: ФАН

Саудовская Аравия стала вторым спонсором Чечни

19.09.17 937
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Лидер Чечни Рамзан Кадыров нашел для себя нового спонсора – Саудовскую Аравию.

Об этом российский политолог Станислав Белковский заявил в эфире телеканала NewsOne.

"Мы помним, что деньги Рамзану Ахматовичу, как он сам сказал, дает Аллах, а посредником между ним и Аллахом до недавнего времени выступали федеральный бюджет Российской Федерации и минфин… И будучи человеком неглупым и остроумным, Рамзан Ахматович прекрасно понимает, что сколько денег ни вложи и сколько чеченцев ни поставь под ружье, русский народ человека чеченского происхождения президентом не выберет. Как ни стой на голове. И у Рамзана Ахматовича совсем другие задачи: обособиться от Москвы де-факто, полностью, быть самому себе хозяином за счет Москвы. Но недавно Рамзан Ахматович окончательно нашел второго альтернативного спонсора. Это Саудовская Аравия", – сказал Белковский.

По его словам, Саудовская Аравия – спонсор "более богатый, чем РФ", и не подверженный санкциям Запада.

"Кадыров подружился с саудовской династией, и не случайно незадолго до того, как Рамзан Ахматович неожиданно обнаружил немного даже болезненный интерес к судьбе мусульманского народа рохинджа, гонимого и притесняемого в далекой азиатской стране Мьянме, Грозный посетил саудовский принц, племянник короля Саудовской Аравии Салман аль-Валид бин Талал – один из самых богатых людей мира с официальным состоянием в $21 млрд и западным образованием", – сказал политолог.

"И по совпадению – совершенно случайному – через несколько дней началась кампания Кадырова в защиту народа рохинджа. Это, с одной стороны, может быть продиктовано интересом Саудовской Аравии к нефтяным месторождениям в штате Ракхайн страны Мьянма, где проживает народ рохинджа (сами рохинджа – это выходцы из Бангладеш, этнически они бенгальцы). С другой стороны, это может быть продиктовано желанием Рамзана Ахматовича не только подсесть на саудовское финансирование и тем самым диверсифицировать источники своей подпитки и стать независимым от Кремля и огромной ледяной России (которая, как я уже сказал, нужна ему как источник всяческих благ, но никак не как предмет ответственности, не дай бог; еще и поэтому он никогда не пойдет в президенты, на мой взгляд), но и попыткой прорваться к статусу неформального лидера исламской уммы, сообщества мусульман России", – заявил Белковский.

Напомним, Кадыров высказался против России.

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