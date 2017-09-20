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Главная » Мир » Решение ЕСПЧ по Беслану создало опасный прецедент, - Минюст РФ

Решение ЕСПЧ по Беслану создало опасный прецедент, - Минюст РФ

Решение ЕСПЧ по Беслану создало опасный прецедент, - Минюст РФ
Фото: Ставропольская правда

В Москве считают, что это открывает возможности для недобросовестных лиц

20.09.17 488
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Министерство юстиции России заявило, что решение Европейского суда по правам человека по поводу теракта в Беслане в дальнейшем создаст проблемы для предотвращения террористических актов правоохранительными органами.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Оставленное в силе постановление первой инстанции Европейского Суда  открывает возможности для недобросовестных лиц, предлагающих свои услуги пострадавшим от террористических актов в странах Европы, манипулировать чувствами людей, а также создаст проблемы для предотвращения террористических актов правоохранительными органами", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста РФ.

Отметим, 19 сентября коллегия Большой Палаты ЕСПЧ отказала в пересмотре решения, согласно которому родственникам погибших и пострадавшим следует выплатить три миллиона евро.

Европейский суд по правам человека 13 апреля обязал Россию выплатить около трех миллионов евро родственникам погибших и пострадавшим в теракте в Беслане в 2004 году. Суд признал, что российские власти не расследовали теракт должным образом, а также допустили "чрезмерное применение смертоносной силы" при штурме школы.

Напомним, трагедия в Беслане (Северная Осетия) произошла в сентябре 2004 года, когда террористы захватили школу и детей в качестве заложников. Во время освобождения школы российскими силовиками более 330 человек погибли, включая более 180 детей. Более 750 были ранены.

Обращение в Европейский суд по правам человека подали 409 граждан России, чьи родные погибли или пострадали во время трагедии, или они сами побывали в заложниках в бесланской школе.

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