Решение ЕСПЧ по Беслану создало опасный прецедент, - Минюст РФ

Министерство юстиции России заявило, что решение Европейского суда по правам человека по поводу теракта в Беслане в дальнейшем создаст проблемы для предотвращения террористических актов правоохранительными органами.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Оставленное в силе постановление первой инстанции Европейского Суда открывает возможности для недобросовестных лиц, предлагающих свои услуги пострадавшим от террористических актов в странах Европы, манипулировать чувствами людей, а также создаст проблемы для предотвращения террористических актов правоохранительными органами", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста РФ.

Отметим, 19 сентября коллегия Большой Палаты ЕСПЧ отказала в пересмотре решения, согласно которому родственникам погибших и пострадавшим следует выплатить три миллиона евро.

Европейский суд по правам человека 13 апреля обязал Россию выплатить около трех миллионов евро родственникам погибших и пострадавшим в теракте в Беслане в 2004 году. Суд признал, что российские власти не расследовали теракт должным образом, а также допустили "чрезмерное применение смертоносной силы" при штурме школы.

Напомним, трагедия в Беслане (Северная Осетия) произошла в сентябре 2004 года, когда террористы захватили школу и детей в качестве заложников. Во время освобождения школы российскими силовиками более 330 человек погибли, включая более 180 детей. Более 750 были ранены.

Обращение в Европейский суд по правам человека подали 409 граждан России, чьи родные погибли или пострадали во время трагедии, или они сами побывали в заложниках в бесланской школе.