Жириновский обиделся на итальянских производителей рубашек

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился в суд из-за того, что в компании, которая занимается продажей мужской одежды из Италии, ему продали рубашку с содержанием синтетики в ткани.

Как оказалось, Жириновский заказал рубашку из чистого хлопка, однако, получив свой заказ, обнаружил, что ткань, из которой пошита рубашка, частично состоит из синтетики.

"Причем обнаружил он это, когда ехал на работу, испытывая дискомфорт от ненадлежащего качества товара", — приводит ФАН сообщение пресс-службы ЛДПР.

В аппарате партии считают, что Жириновского обманули как потребителя. И он намерен отсудить у итальянской компании 100 тысяч рублей.

Напомним, Жириновский отсудил у Горбачева 6 тысяч рублей.