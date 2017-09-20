Жириновский обиделся на итальянских производителей рубашек

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился в суд из-за того, что в компании, которая занимается продажей мужской одежды из Италии, ему продали рубашку с содержанием синтетики в ткани.
Как оказалось, Жириновский заказал рубашку из чистого хлопка, однако, получив свой заказ, обнаружил, что ткань, из которой пошита рубашка, частично состоит из синтетики.
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"Причем обнаружил он это, когда ехал на работу, испытывая дискомфорт от ненадлежащего качества товара", — приводит ФАН сообщение пресс-службы ЛДПР.
В аппарате партии считают, что Жириновского обманули как потребителя. И он намерен отсудить у итальянской компании 100 тысяч рублей.