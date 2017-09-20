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Главная » Мир » Фото, видео В Мексике произошло мощное землетрясение: более 140 погибших

Фото, видео В Мексике произошло мощное землетрясение: более 140 погибших

<span class="label red">Фото, видео</span> В Мексике произошло мощное землетрясение: более 140 погибших
Фото: Reuters

Сильнее всего пострадала центральная часть страны

20.09.17 107
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В центральной части Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,1 баллов, в результате которого погибли более 140 человек. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Атенсинго, в штате Пуэбла, примерно в 120 километрах от Мехико, на глубине в 51 километр, сообщает Геологическая служба США.

В столице разрушены десятки домов. Аэропорт Мехико закрыт. Множество зданий в городе полностью эвакуированы.

По словам властей, как минимум 3,8 млн человек остались без электричества.

Глава национального агентства гражданской обороны Луис Филипп Пуенте сообщил, что подтвержденные потери в результате землетрясения возросли до 149 человек.

По его данным 55 человек погибли в штате Морелос, к югу от Мехико. Кроме того, 49 человек погибли в столице, 32 в штате Пуэбла, 10 в штате Мехико и 3 в штате Герреро.

Землетрясение произошло в момент, когда спасательные службы Мехико проводили учения по борьбе с последствиями подобных катаклизмов, в 32-ю годовщину мощнейшего землетрясения, в результате которого тогда погибло около 10 тыс. человек.

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