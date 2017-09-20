Генсек ООН предостерег от войны с КНДР

Мировые лидеры должны быть сдержаннее в своих заявлениях в отношении Северной Кореи

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своей первой речи на Генассамблеи предостерег мировых лидеров от войны с КНДР и призвал мировых лидеров избегать острых заявлений, которые могут вызвать "роковое недоразумение". Об этом пишет DW.

"Использование ядерного оружия должно быть немыслимым. Даже с угрозой его применения никогда нельзя мириться. Но по всему миру страх применения ядерного оружия сегодня на самом высоком уровне с конца Холодной войны", - заявил генсек ООН.

Гутерреш отметил, что решение северокорейского кризиса должно быть только политическим.

Ранее постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что КНДР будет "уничтожена", если не прекратит свои "безрассудные" ядерные испытания и запуски баллистических ракет.