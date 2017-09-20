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Главная » Мир » Грибаускайте: Россия учит свою армию воевать против Запада

Грибаускайте: Россия учит свою армию воевать против Запада

Грибаускайте: Россия учит свою армию воевать против Запада
Даля Грибаускайте / Фото: news-front.info

РФ в Восточной Европе применяет "методы шантажа, насмешек и агрессии"

20.09.17 122
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Президент Литвы Даля Грибаускайте в своем выступлении на Генассамблеи ООН заявила, что на военных учениях "Запад-2017" тренирует военные действия против стран Запада. Об этом пишет Delfi.

"Запад" (военные учения, - ред.) - это только один из признаков того, что Кремль никак не может побороть свою ненависть к Западу", – заявила она.

По ее словам, во время этих учений Кремль учит "свою армию атаковать Запад". Литва и другие страны Центральной и Восточной Европы неоднократно высказывали беспокойство в связи с этими учениями - их сценарием и масштабом.

Президент Литвы призвала лидеров всего мира повернуться к Восточной Европе, где Россия применяет "методы шантажа, насмешек и агрессии".

"Несмотря на то, что обязанности России, как постоянного члена Совбеза, - защита мира во всем мире, она напала на Грузию, незаконно аннексировала Крым и напрямую принимает участие в войне на востоке Украины, нарушая Хартию ООН", – сказала Грибаускайте.

Ранее министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что российско-белорусские учения "Запад-2017" будут продолжены после 20 сентября. По его словам, во время учений россиянами будет отработано применение ядерного оружия

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