Супруга президента США Дональда Трампа Мелания угрожает подать в суд на хорватскую школу по изучению английского языка в Загребе (Хорватия), которая использовала ее изображение для своей рекламы. Об том сообщает Громадське со ссылкой на BBC.

Адвокат первой леди заявил, что школа использовала изображение Мелании Трамп без ее согласия. При этом на размешенных баннерах ее фото сопровождалось весьма сомнительной подписью.

"Просто представьте, как далеко вы можете пойти, имея хотя бы небольшие знания английского", - говорится в подписи к изображению первой леди.

Фото: twitter.com/nerosunero/

Напомним, Мелания Трамп родилась в Словении и свободно владеет английским, французским, сербским и немецким языками.