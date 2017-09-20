Россиянина отправили на принудительное лечение за призывы к выходу Сибири из состава РФ

Житель Ангары хотел создать отдельную республику от Урала до Тихого океана

Ангарский городской суд отправил на принудительное лечение местного жителя, призывавшего отделить Сибирь от России и создать отдельную республику от Урала до Тихого океана. Об этом пишет Медуза.

Житель Ангары обвинялся по части 2 статьи 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации).

По данным следствия, житель Ангары, имя которого не разглашается, призывал к отделению Сибири в январе 2016 года, выходя в интернет через мобильный телефон.

Суд счел, что преступление он совершил в невменяемом состоянии, освободил его от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение.