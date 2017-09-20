Американский актер, обладатель премии "Оскара" Морган Фримен записал видеоролик, в котором призвал президента США защитить демократию в мире и США от России. Об этом пишет УНИАН.

"На нас напали. Мы ведем войну. Представьте такой киносценарий: бывший агент КГБ, разозленный крахом своей Родины, замышляет месть. Пользуясь хаосом, он прокладывает себе путь по карьерной лестнице в постсоветской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим. А затем нацелился на своего заклятого врага - Соединенные Штаты. И как настоящий агент КГБ, которым он есть, он тайно использует кибероружие для атак на демократии по всему миру. Используя социальные медиа для распространения пропаганды и лживой информации, он убеждает людей в демократических обществах перестать доверять их СМИ, их политическим процессам и даже их соседям. И он выигрывает. Этот шпион - Владимир Путин. И это не киносценарий", - говорит Фримен.

Фримен в своем обращении призвал президента США Дональда Трампа выступить с обращением к американцам и признать вмешательство России в президентские выборы в 2016 году. Также он считает, что Трамп должен дать следователям указание использовать все доступные ресурсы для проведения расследования, чтобы выяснить, как именно это произошло.

"Свободный мир рассчитывает на наше лидерство. На протяжении 241 года наша демократия была ярким примером, к чему мы все можем стремиться. И мы в долгу перед теми смелыми людьми, которые сражались и умирали, чтобы защитить эту великую нацию и спасти демократию. И наше обязательство перед будущим поколением - продолжать борьбу", - сказал Фримен.

For generations, ppl have fought to protect democracy. Now it’s our turn. Watch Morgan Freeman explain Russia’s plot to undermine the U.S. pic.twitter.com/t65wckbmxS — Investigate Russia (@InvestigateRU) 19 сентября 2017 г.

Напомним, в Венгрии ученые и студенты призвали руководство Дебреценского университета отозвать титул почетного доктора у президента РФ Владимира Путина.