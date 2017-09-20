Китай призывает Трампа к сдержанности в отношении КНДР

Китай надеется, что в условиях сложившейся сложной и напряженной ситуации на Корейском полуострове все стороны будут проявлять сдержанность и создавать условия для возобновления переговорного процесса. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о возможном "уничтожении" КНДР, передает РИА Новости.

"Мы надеемся, что все стороны вместе с выполнением всех принятых резолюций Совета Безопасности ООН будут проявлять сдержанность и будут прилагать больше усилий, направленных на смягчение напряжённости на Корейском полуострове и создание необходимых условий и атмосферы для скорейшего возвращения на путь дипломатического урегулирования проблемы", — заявил Лу Кан.

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Он вновь подчеркнул, что все резолюции Совета Безопасности ООН чётко говорят о том, что "все стороны должны способствовать миру и стабильности на Корейском полуострове, должны политико-дипломатическими методами решать ядерную проблему Корейского полуострова".

Ранее Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.