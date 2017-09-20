Могерини призывает отменить референдум о независимости Иракского Курдистана

Евросоюз призывает власти Иракского Курдистана не проводить референдум о независимости региона и считает его контрпродуктивным. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, передает РИА Новости.

"Европейский Союз напоминает о своей постоянной поддержке единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака. Односторонние действия, такие как предложенный референдум, являются контрпродуктивными, их следует избегать", - заявила Могерини.

По ее словам, ЕС признает наличие нерешенных вопросов между властями Курдистана и Багдадом и считает, что они должны решаться "путем мирного и конструктивного диалога, который вел бы к взаимно согласованному решению, основанному на выполнении положений иракской конституции".

"ЕС приветствует инициативу ООН о содействии диалогу и предлагает свою поддержку в этом процессе в случае запроса", - говорится в заявлении Могерини.

Напомним, власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.