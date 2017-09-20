Испанская полиция проводит масштабную операцию против референдума в Каталонии

Испанские власти задержали 12 человек в связи с подготовкой референдума в Каталонии. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на El Pais.

Задержания проходили в рамках спецоперации. Среди задержанных — глава экономического управления Каталонии Хосеп Мария Хове, а также сотрудники Центра телекоммуникаций и информационных технологий правительства и ряда других управлений.

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Испанские правоохранители также провели обыски в нескольких зданиях каталонского правительства. Обыски, в частности, проводятся в Департаменте иностранных дел Женералитата (правительства) Каталонии, в офисе вице-президента Каталонии и управлениях экономики и социальных дел.

Напомним, 6 сентября 2017 года парламент Каталонии одобрил проведение референдума о независимости 1 октября 2017 года. Конституционный суд приостановил действие принятого парламентом Каталонии закона, но каталонцы все равно приняли закон о порядке выхода из состава Испании и о переходном периоде.