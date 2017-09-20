Сегодня иудеи празднуют Рош ха-Шана – новый, 5778-й год

Особенно торжественно отмечают этот праздник хасиды, которые ежегодно массово приезжают со всего мира в Умань на могилу цадика Нахмана

С вечера 20 по 22 сентября иудеи празднуют Рош ха-Шана - Новый год по иудейскому календарю.

Точный перевод Рош ха-Шана - начало года, поэтому этот праздник называют еще "Головой года", пишет "Укринформ".

Согласно преданию, именно в этот день, на шестой день творения, Господь создал и первого человека - Адама.

На Рош ха-Шана провозглашается царство Бога над всем живым. Иудеи верят, что каждый год в эти священные для них дни Всевышний совершает суд над человечеством, определяя, что должно произойти с каждым в грядущем году: кому - разбогатеть, кому - обанкротиться, кому жениться, а кому умереть. Это время духовного отчета за прошлый год и обязательство измениться к лучшему в будущем.

Одним из главных атрибутов этого праздника является шофар - полый бараний рог, трубные звуки которого устойчиво ассоциируются с Рош ха-Шана. На праздничном столе иудеев в эти дни можно увидеть сладости, мед (чтобы год был "сладким"), рыбью или баранью голову (чтобы быть "во главе", а не в хвосте), морковь кружочками - по форме и по цвету, она напоминает золотые монетки, богатство; овощи и фрукты - в знак надежды на обильный урожай.

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Особенно торжественно отмечают этот праздник хасиды, которые ежегодно массово приезжают со всего мира в Умань на могилу цадика Нахмана - основателя брацлавского (бресловского) хасидизма.

С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, которые еще называются "страшными и большими", а заканчиваются они главным и торжественным иудейским праздником Йом-Кипур ("Судный день").

Как сообщал "Фокус", в Умани помогать охранять хасидов будут израильские полицейские.