Из-за водорослей снег на Аляске тает быстрее, - исследование

Из-за своего цвета области, покрытые водорослями, поглощают больше тепла, чем просто белый снег

Исследователи из США обнаружили, что из-за водорослей снег на Аляске тает быстрее.

О своем открытии они рассказали в журнале Nature Geoscience, передает УНИАН.

Chlamydomonas nivalis — это пресноводные водоросли, растущие в полярных регионах. Они имеют розоватый оттенок. Исследователи предположили, что из-за своего цвета области, покрытые водорослями, поглощают больше тепла, чем просто белый снег.

Выделив для эксперимента несколько покрытых водорослями областей, исследователи стали поливать одну из них водой, на другой использовали удобрения, часть территории была очищена от водорослей. Благодаря удобрениям водоросли росли в четыре раза быстрее, благодаря воде — в полтора.

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На протяжении 100 дней ученые измеряли скорость таяния ледяной корки, на которой росли водоросли. Оказалось, что чем больше разрастались водоросли, тем быстрее таял лед. Кроме того, талая вода подпитывала водоросли, делая их рост еще более интенсивным.

По расчетам команды, водоросли на Аляске ускоряют таяние в среднем на 17%. Исследователи считают, что такой эффект может проявляться и на других ледниках.

