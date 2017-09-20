Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая ждет третьего ребенка, снялась в мультфильме, посвященном психическому здоровью детей. Мультфильм был опубликован на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter, а позже на YouTube.

Мультфильм начинается с приветствия герцогини. "Этот мультфильм поможет нам начать говорить о психическом здоровье. Что сказать и с кем говорить, когда мы чувствуем слишком много, чтобы справиться с этим в одиночку. И как слушать и помогать, если наш друг столкнулся с трудностями", - говорит она.

Мультфильм был создан при участии детей и учителей при активной поддержке организации Anna Freud National Centre For Children And Family.