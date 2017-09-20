Разрушая все на пути, ураган "Мария" достиг Виргинских островов и мчится к Пуэрто-Рико

Сила ветра достигает 280 километров в час, население готовится к худшему

Ураган "Мария" – второй за этот сезон атлантический шторм самой высокой категории – достиг Виргинских островов в Карибском море и надвигается на Пуэрто-Рико. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Шторм, которому присвоена пятая – максимальная – категория, на данный момент достиг острова Санта-Крус.

До этого ураган прошелся по острову Доминика, нанеся колоссальные разрушения. "Мы потеряли все, что только можно купить за деньги", – сказал премьер-министр острова Рузвельт Скеррит.

На какой-то момент мощность урагана понизилась до четвертой категории, но сейчас шторм вновь достиг пятой категории. Сила ветра достигает 280 километров в час.

Ураган идет примерно по той же траектории, что и предшествовавший ему шторм "Ирма".

Губернатор Пуэрто-Рико – территории, контролируемой США – призвал все 3,5-миллионное население острова найти себе убежище. "Мария" должна достигнуть Пуэрто-Рико к 13:00 по Гринвичу.

Власти многих островов на пути "Марии" опасаются, что мусор и развалины, оставшиеся после разрушений, нанесенных "Ирмой", теперь будут подняты в воздух ветрами "Марии" и нанесут еще больший ущерб.

Кроме того, существуют опасения, что сильнейшие ливни, сопровождающие "Марию", могут привести к селям, а высота морской волны может достичь 2,7 метров, что приведет к затоплению низколежащей местности.

За последние несколько недель в Пуэрто-Рико были эвакуированы жители близлежащих островов, спасавшихся от предыдущих ураганов.

Власти организовали множество убежищ, но их эффективность зависит от того, насколько серьезно местные жители воспримут предупреждения об опасности "Марии".

Доминика – небольшое островное государство с населением около 75 тысяч жителей, расположенное на одном из Малых Антильских островов, между Мартиникой и Гваделупой.

Ураган "Ирма" обошел этот остров, однако 18 сентября центр урагана "Мария" прошел как раз над ним. Доминика сейчас практически отрезана от остального мира.

Ветер сорвал крышу и с резиденции премьер-министра страны.

"Ветер снес крыши домов практически всех, с кем я разговаривал", – написал премьер Рузвельт Скеррит в Facebook.

Он также пишет, что порты страны не откроются еще как минимум несколько дней.

На французском острове Мартиника отмечаются перебои с подачей электроэнергии, но, в основном, особых разрушений там не зафиксировано.

В интернете появились фотографии затоплений в Гваделупе. О затоплениях, селях и перебоях с электричеством сообщается и с острова Сент-Люсия.

В Гваделупе погиб как минимум один человек, на которого упало дерево. Два человека пропали без вести после того, как их судно затонуло у близлежащего к Гваделупе островка Дезирад.

Высота морских волн может достичь 2,7 метра на Виргинских островах и Пуэрто-Рико, говорят специалисты Национального центра США по слежению за ураганами.

Ожидается также, что уровень осадков будет достигать 63 сантиметров на Пуэрто-Рико и около 50 сантиметров на американских и британских Виргинских островах.

Комиссар по вопросам общественной безопасности Пуэрто-Рико Эктор Пескера призывает всех жителей этой американской территории прислушиваться к предупреждениям властей.

"Вы должны эвакуироваться. Иначе вы погибнете. Я не знаю, как более внятно донести эту мысль", – заявил он.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо сказал, что шторм может быть разрушительным и катастрофическим.

Власти Антигуа и Барбуды, Сабы, Синт-Эстасиуса, Сен-Мартена, Ангильи и Мартиники предупреждают население, что нужно готовиться к худшему.

Некоторые из Карибских островов принадлежат Великобритании, Франции, США и Нидерландам.

Британское правительство сообщило, что в регионе остаются 1300 военнослужащих и туда уже направлены подкрепления.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон сказал в интервью агентству Франс-пресс, что Париж направляет на Карибские острова еще 110 военнослужащих на помощь уже там находящимся 3000 солдатам.

Военно-морской флот Нидерландов направляет дополнительные силы на Сабу и Синт-Эстасиус для обеспечения безопасности жителей от возможных мародеров.

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Пуэрто-Рико и на американских Виргинских островах. Вооруженные силы США эвакуируют оттуда большую часть военнослужащих.