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Главная » Мир » Видео После ареста каталонских чиновников в Барселоне начались массовые акции протеста

Видео После ареста каталонских чиновников в Барселоне начались массовые акции протеста

<span class="label red">Видео</span> После ареста каталонских чиновников в Барселоне начались массовые акции протеста
Протесты в Барселоне / Фото: efe

Должностных лиц задержали за подготовку в референдуму о независимости Каталонии, официально запрещенному Мадридом

20.09.17 122
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В Барселоне испанская полиция  задержала помощника вице-председателя каталонского правительства Жозепа Марию Хове и еще 13 человек за подготовку к референдуму о независимости Каталонии. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на местную газету El Pais.

Кроме того, были проведены обыски в помещениях, которые занимает правительство автономной области, готовящее референдум о независимости. Обыски прошли в отделах внешней политики, экономики, а также в кабинете главы Каталонии.

Газета сообщает о конфискации в ходе обысков около 1,3 миллиона листовок, а также других документов и атрибутов, имеющих отношение к запланированному референдуму.

В связи с этим в Барселоне начались массовые протесты и демонстрации.

Напомним, испанское правительство пытается воспрепятствовать проведению признанного антиконституционным референдума, намеченного на 1 октября. После того как каталонский парламент в вечером среду, 6 сентября, принял закон о референдуме по отделению этого региона от остальной Испании, испанские власти анонсировали контрмеры.

Поскольку принятый в Барселоне закон нарушает конституцию Испании, которая не допускает раздел страны, то правительство обратилось в Конституционный суд (КС), который приостановил действие этого закона. Кроме того, Мадрид призывает привлечь к уголовной ответственности лидеров сепаратистов.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей уже потребовал привлечь к уголовной ответственности – за "узурпацию власти и неподчинение предыдущим судебным решениям" – председателя каталонского парламента Карме Форкаделла и четырех членов президиума парламента. Депутатам, инициировавшим принятие сепаратистских законов, могут грозить длительные тюремные сроки и крупные денежные штрафы.

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