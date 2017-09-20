Должностных лиц задержали за подготовку в референдуму о независимости Каталонии, официально запрещенному Мадридом

В Барселоне испанская полиция задержала помощника вице-председателя каталонского правительства Жозепа Марию Хове и еще 13 человек за подготовку к референдуму о независимости Каталонии. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на местную газету El Pais.

Кроме того, были проведены обыски в помещениях, которые занимает правительство автономной области, готовящее референдум о независимости. Обыски прошли в отделах внешней политики, экономики, а также в кабинете главы Каталонии.

Газета сообщает о конфискации в ходе обысков около 1,3 миллиона листовок, а также других документов и атрибутов, имеющих отношение к запланированному референдуму.

В связи с этим в Барселоне начались массовые протесты и демонстрации.

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El himno oficial de Cataluña, "Els segadors", se mezcla entre los gritos y abucheos de la gente dirigidos a la Guardia Civil. pic.twitter.com/ohS70oXO1h — Guillem Andrés (@Guillem_Andres) 20 сентября 2017 г.

Los manifestantes, sentados en el suelo, para intentar barrer el paso al coche donde iba detenido Xavi Puig, responsable de Exteriores. pic.twitter.com/DPifHEJNDi — Guillem Andrés (@Guillem_Andres) 20 сентября 2017 г.

Напомним, испанское правительство пытается воспрепятствовать проведению признанного антиконституционным референдума, намеченного на 1 октября. После того как каталонский парламент в вечером среду, 6 сентября, принял закон о референдуме по отделению этого региона от остальной Испании, испанские власти анонсировали контрмеры.

Поскольку принятый в Барселоне закон нарушает конституцию Испании, которая не допускает раздел страны, то правительство обратилось в Конституционный суд (КС), который приостановил действие этого закона. Кроме того, Мадрид призывает привлечь к уголовной ответственности лидеров сепаратистов.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей уже потребовал привлечь к уголовной ответственности – за "узурпацию власти и неподчинение предыдущим судебным решениям" – председателя каталонского парламента Карме Форкаделла и четырех членов президиума парламента. Депутатам, инициировавшим принятие сепаратистских законов, могут грозить длительные тюремные сроки и крупные денежные штрафы.