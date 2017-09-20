Экс-канцлер Германии заявил, что ни один президент РФ не выведет Крым из состава России

Шредер сказал, что дружит с Путиным

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер убежден, что ни один российский президент в будущем не выведет Крым из состава России. Об этом он заявил в интервью журналу Stern, выдержки из которого опубликованы на сайте издания, передает Европейская правда.

Герхард Шредер предостерег перед возможным риском "отчуждения" между Россией и Германией.

"Из-за нашей общей истории многие россияне разочарованы немецким отношением, особенно из-за политики санкций", – сказал он.

По его словам, "Крым был частью России с 18 века".

"Я предрекаю, что ни один президент России вновь не выведет Крым из состава страны", – заявил Шредер.

Он добавил, что в отношениях с Россией Германии "не следует руководствоваться интересами США, поскольку Соединенные Штаты не заинтересованы в сильной России".

В разговоре Шредер рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным, отметив, что они – друзья.