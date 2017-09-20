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Главная » Мир » Почти 10 тысяч решений ЕСПЧ по 46 странам не были выполнены
Почти 10 тысяч решений ЕСПЧ по 46 странам не были выполнены
Здание ЕСПЧ / Фото: business-review.eu

Почти 10 тысяч решений ЕСПЧ по 46 странам не были выполнены

Самая прогрессивная система в мире для защиты прав человека столкнулась с испытаниями, и пока она проигрывает

20.09.17 17
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Почти 10 тысяч решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), охватывающие 46 стран, не были приведены в исполнение национальными правительствами. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

"Самая прогрессивная система в мире для защиты прав человека столкнулась с испытаниями. И пока она проигрывает", – отмечает издание.

Официальные решения по некоторым из этих дел были вынесены еще в 1992 году, и они охватывают все, за исключением одной из 47 стран-членов Совета Европы, главного органа суда и ведущей организации по правам человека на континенте.

Невыполнение этих решений, подробно описанных в базе данных Совета Европы, означает, что такая практика продолжается по всей Европе, во многих случаях в течение многих лет и после того, как было принято решение о нарушении прав человека.

Издание считает, что одно из дел, касающихся задержанного лидера оппозиции в Азербайджане Ильгара Мамедова, может вскоре поднять эту проблему на более высокий политический уровень. Еще в 2014 году суд принял постановление о нарушениях, однако несмотря на это, Мамедов до сих пор остается в тюрьме.

Дело Мамедова включено в повестку дня очередного заседания министров Совета Европы на этой неделе.

"На министров оказывают давление, чтобы сделать беспрецедентный шаг – вернуть дело в суд для иного решения или даже исключения Азербайджана из Совета", – отмечает Politico.

На сайте Совета Европы отмечено, что представители 47 государств-членов Совета Европы проводят с 19 по 21 сентября встречу, чтобы проверить выполнение решений Европейского суда по правам человека.

Дела, предложенные для детального изучения, касаются следующих стран: Албании, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Франции, Грузии, Греции, Венгрии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Российской Федерации, Сербии, Словении, бывшей Югославской республики Македонии, Турции, Украины и Великобритании.

Напомним, на этой неделе в Совете Европы рассматривают выполнение Украиной решения Европейского суда по правам человека по имплементации правительством Украины решения этого судебного органа по делу "Гонгадзе против Украины". Решение по этому делу министры обнародуют в пятницу, 22 сентября.

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