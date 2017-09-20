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Главная » Мир » Иран грозит США "болезненным" ответом из-за заявления Трампа на Генассамблее ООН

Иран грозит США "болезненным" ответом из-за заявления Трампа на Генассамблее ООН

Иран грозит США "болезненным" ответом из-за заявления Трампа на Генассамблее ООН
Дональд Трамп / Фото: nationalreview.com

Трамп призвал нации объединиться против режима в Иране

20.09.17 296
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Глава Революционной гвардии Ирана заявил, что Соединенным Штатам следует ожидать "болезненного" ответа после суровой критики президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана в Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сайт Революционной гвардии Ирана, передает Европейская правда.

"Принятие решения об окончательном противостоянии Трампу – это лишь начало", – заявил генерал Мохаммад Али Джафари.

"Что стратегически важно, так это то, что Америка станет свидетелем более мучительных ответов на действия, поведение и решения, которые Иран примет в ближайшие месяцы", – заявил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп на Генеральной ассамблее ООН заявил, что кроме режима КНДР, нации должны объединиться против режима в Иране. Кроме того, Трамп назвал иранское ядерное соглашение наихудшим соглашением, поддержанным США.

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