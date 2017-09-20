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Главная » Мир » Меркель считает неприемлемым военное решение конфликта с КНДР

Меркель считает неприемлемым военное решение конфликта с КНДР

Меркель считает неприемлемым военное решение конфликта с КНДР
Ангела Меркель / Фото: Deutsche Welle

Канцлер ФРГ выступила против угроз Трампа в адрес КНДР

20.09.17 57
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Канцлер Германии Ангела Меркель выступает против угроз в адрес Северной Кореи. Об этом Меркель заявила в интервью Deutsche Welle.

"Мы считаем любую форму военного решения абсолютно неприемлемой и делаем ставку на дипломатические усилия", – сказала Меркель.

Глава правительства Германии также отметила, что правильным ответом для преодоления северокорейского кризиса являются международные санкции и их реализация. Таким образом она выразила несогласие с заявлением президента США Дональда Трампа, которое тот сделал накануне перед Генассамблеей ООН.

Напомним, Дональд Трамп во время выступления в Организации Объединенных Наций заявил, что КНДР нужно будет "полностью уничтожить" в случае продолжения ядерной программы.  "У нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею", – заявил Трамп.

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