Меркель считает неприемлемым военное решение конфликта с КНДР

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает против угроз в адрес Северной Кореи. Об этом Меркель заявила в интервью Deutsche Welle.

"Мы считаем любую форму военного решения абсолютно неприемлемой и делаем ставку на дипломатические усилия", – сказала Меркель.

Глава правительства Германии также отметила, что правильным ответом для преодоления северокорейского кризиса являются международные санкции и их реализация. Таким образом она выразила несогласие с заявлением президента США Дональда Трампа, которое тот сделал накануне перед Генассамблеей ООН.

Напомним, Дональд Трамп во время выступления в Организации Объединенных Наций заявил, что КНДР нужно будет "полностью уничтожить" в случае продолжения ядерной программы. "У нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею", – заявил Трамп.