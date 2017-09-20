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Главная » Мир » Российскую "банду амазонок" признали виновной в 10 убийствах

Российскую "банду амазонок" признали виновной в 10 убийствах

Российскую "банду амазонок" признали виновной в 10 убийствах
Фото: ВВС

Рядовых граждан они убивали для наживы, а полицейских — ради оружия

20.09.17 234
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Суде в Ростове-на-Дону вынес обвинительный вердикт по делу участников преступной группы, получившей в СМИ название "банда амазонок".

Как сообщает Лента. ру,  вину подозреваемых в совершении 10 убийств на территории Ростовской области присяжные сочли доказанной. 

Организаторами банды стали жители поселка Дивный Ставропольского края Инесса Тарвердиева и ее сожитель Роман Подкопаев (застрелен при задержании). С 2008 года они начали систематически совершать убийства и грабежи. Своих жертв искали в Аксайском районе Ростовской области, где проживала сестра Подкопаева Анастасия Синельник с мужем Сергеем, работавшим в полиции, которые выступали в роли наводчиков и оказывали злоумышленникам помощь.

Рядовых граждан убивали для наживы, а полицейских — ради оружия. В частности, в 2009 году от рук преступников погибли спецназовец Дмитрий Чудаков, его жена и двое детей.

8 сентября 2013 года члены банды ворвались в жилой дом, убили мужчину и женщину, после чего похитили имущество. Ночью того же дня Роман и Виктория убили одного патрульного полицейского и ранили другого. Ответным огнем Подкопаев был убит, а Тарвердиева-младшая (дочь) ранена. Она смогла добраться до дома Синельник, где и была задержана вместе с матерью и хозяевами.

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