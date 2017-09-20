Немцы насчитали с дюжину неудавшихся терактов в 2016 году

В прошлом году правоохранительные органы ФРГ предотвратили больше десятка терактов.
Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на главу МВД страны Томаса де Мезьера.
Речь идет о 12-13 запланированных атаках, которых удалось избежать, цитирует министра Bild. Сейчас, по словам де Мезьера, ситуация с безопасностью в стране по-прежнему остается сложной.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии произошла стрельба в баре, есть жертвы
Напомним, крупнейшим нападением в 2016 году в Германии стал наезд грузовика под управлением тунисца Аниса Амри на посетителей рождественской ярмарки в Берлине. В результате этого теракта погибли 12 человек, 48 пострадали.
Напомним, Меркель пообещала ограничить торговлю с Турцией из-за арестов немецких граждан.