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Главная » Мир » В России начато официальное расследование по исчезновению людей в Чечне

В России начато официальное расследование по исчезновению людей в Чечне

В России начато официальное расследование по исчезновению людей в Чечне
Татьяна Москалькова / Фото: Кавказ сегодня

Грозный отрицает факт их убийства

20.09.17 280
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Правоохранительные органы Чечни возбудили 18 уголовных дел по фактам исчезновения людей.

Об этом, как сообщает Медуза, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Дела, как уточнила Москалькова, возбуждены "по 18 из 31 человека в списке "Новой газеты", которая перечисляла фамилии предположительно убитых после задержания людей. Впрочем, в нем было только 27 фамилий.

Следствие уже выяснило, что двое из попавших в список умерли естественной смертью. Еще двое живы и Москальковой обещали организовать с ними встречу. Она оставит сотрудника своего аппарата в Чечне для выяснения судьбы каждого, кто упомянут в материалах "Новой газеты".

Напомним, 9 июля 2017 года "Новая газета" сообщила, что в январе после задержаний в Грозном массово убивали людей. В Чечне эту публикацию назвали ложью.

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