Джона Лемона больше нет и не будет

Вдова Джона Леннона Йоко Оно через суд добилась запрета на продажу лимонада "Джон Лемон", который выпускает польская компания Mr Lemonade Alternative Drinks Ltd.
Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на Metro, фирма согласилась приостановить выпуск напитка под названием, которое ассоциируется с легендарным музыкантом.
Адвокаты вдовы Леннона сочли, что представители компании незаконно использовали торговую марку "Джон Леннон".
Юристы Оно потребовали выплатить пять тысяч евро за каждый день, когда газировка продавалась, и по 500 евро за каждую проданную бутылку.
Помимо выплаты компенсации, сотрудники польской фирмы пообещали распродать все бутылки с "Джоном Лемоном", а в ноябре произвести ребрендинг.
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