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Главная » Мир » Иракская беженка вернула немке - пенсионерке сумку с 14 тысячами евро

Иракская беженка вернула немке - пенсионерке сумку с 14 тысячами евро

Иракская беженка вернула немке - пенсионерке сумку с 14 тысячами евро
Иллюстративное фото

И получила вознаграждение в 200 евро

20.09.17 70
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16-летняя беженка из Ирака нашла в вагоне берлинского метро сумку, в которой находилось 14 тысяч евро. Девушка отнесла находку в полицию, и через несколько дней ее передали законному владельцу.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Bild.

Как оказалась, сумку потеряла пенсионерка. Она обнаружила пропажу через несколько минут после того, как вышла из поезда. Женщина сразу обратилась за помощью к сотрудникам метрополитена, однако найти сумку не удалось. Оказалось, что ее забрала та самая школьница, которая переехала в Берлин из Багдада, — вместе с мамой она отнесла ее в ближайшее отделение полиции. Полицейские выразили семье благодарность за честность.

Отметим, за помощь в возвращении потерянных ценностей в Германии выплачивается вознаграждение. Таким образом, семья, которая сейчас проживает в общежитии для беженцев, может получить порядка 200 евро.

Напомним, самой старой беженке в мире отказано в убежище в Швеции.

 

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