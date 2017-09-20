Москва против усиления мандатов миротворческих миссий

Россия призывает с осторожностью относиться к усилению мандата миротворческих миссий ООН.

Об этом в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по миротворчеству.

"Сила может применяться голубыми касками только для самообороны и для защиты мандата", - цитирует Лаврова ТАСС.

По его словам, имеющийся опыт наделения миротворцев дополнительными силовыми полномочиями, например, в Демократической Республике Конго и Мали, пока не убедил в том, что "повышенные жертвы, которые приносят миротворцы в принудительных операциях, оправданы достигнутыми на земле результатами".

"Силовые мандаты, если и сохранять такую опцию, должны самым тщательным образом калиброваться под конкретную ситуацию", - подчеркнул Лавров.

Также, по его словам, Россия не приемлет попыток расширительного подхода к использованию информации, собранной при проведении разведки для миротворческих миссий ООН. "С недавних пор модным направлением, активно продвигаемым секретариатом и группой поддержки из числа некоторых стран, стала так называемая разведка в миротворчестве, - сказал он. - Конечно, операции по поддержанию мира - это прежде всего военные подразделения, развернутые в регионах, где имеются угрозы безопасности. В таком случае им, безусловно, не обойтись без соответствующей рекогносцировки местности".

"Хотя и здесь остро стоит вопрос о том, как будет контролироваться полученная информация, как будет сохраняться ее конфиденциальность. Однако расширительного ее толкования, гибкого применения разведки мы не приемлем", - подчеркнул глава МИД РФ.

Напомним, Порошенко призвал ООН ввести миротворцев на Донбасс.