Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Москва против усиления мандатов миротворческих миссий
Введение миротворцев ООН на Донбасс

Москва против усиления мандатов миротворческих миссий

Москва против усиления мандатов миротворческих миссий
Фото: ria.ru

Жертвы, которые приносят миротворцы, не оправданы достигнутыми результатами, - считает Лавров

20.09.17 953
100

Россия призывает с осторожностью относиться к усилению мандата миротворческих миссий ООН.

Об этом в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по миротворчеству.

"Сила может применяться голубыми касками только для самообороны и для защиты мандата", - цитирует Лаврова ТАСС

По его словам, имеющийся опыт наделения миротворцев дополнительными силовыми полномочиями, например, в Демократической Республике Конго и Мали, пока не убедил в том, что "повышенные жертвы, которые приносят миротворцы в принудительных операциях, оправданы достигнутыми на земле результатами". 

"Силовые мандаты, если и сохранять такую опцию, должны самым тщательным образом калиброваться под конкретную ситуацию", - подчеркнул Лавров. 

Также, по его словам, Россия не приемлет попыток расширительного подхода к использованию информации, собранной при проведении разведки для миротворческих миссий ООН. "С недавних пор модным направлением, активно продвигаемым секретариатом и группой поддержки из числа некоторых стран, стала так называемая разведка в миротворчестве, - сказал он. - Конечно, операции по поддержанию мира - это прежде всего военные подразделения, развернутые в регионах, где имеются угрозы безопасности. В таком случае им, безусловно, не обойтись без соответствующей рекогносцировки местности".

"Хотя и здесь остро стоит вопрос о том, как будет контролироваться полученная информация, как будет сохраняться ее конфиденциальность. Однако расширительного ее толкования, гибкого применения разведки мы не приемлем", - подчеркнул глава МИД РФ.

Напомним, Порошенко призвал ООН ввести миротворцев на Донбасс.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Порошенко призвал ООН ввести миротворцев на ДонбассНепризнанное Приднестровье пожаловалось на Молдову в ООН как на страну-агрессораГенсек ООН предостерег от войны с КНДР

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Скандальный министр. Андрей Рева о еде, пенсиях и страховом стаже 7947
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 5431
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 9481
  4. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 5272
  5. Я люблю тебя. Что видит Аня, когда думает о Вове 4650
  6. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 5373
  7. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 4710
  8. Мамы разные важны. Скандал вокруг книги Ларисы Денисенко «Майя и её мамы» — не о гомо и гетеро 1974
  9. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 3552
  10. Крым-2017: сезон никакой. Почему жители полуострова недовольны итогами лета 5503
  1. Чужого не жалко. Что за три года Россия успела поломать в Крыму 13776 / 26350
  2. Астероид вдвое крупнее челябинского приближается к Земле 8162 / 8845
  3. В Минсоцполитики рассказали о бонусах для украинцев, которые выйдут на пенсию позже 60 лет 6395 / 7043
  4. Москва отреагировала на одобрение Сенатом США передачи Украине летального оружия 5145 / 5690
  5. Заплати и лети. Зачем МАУ вводит оплату за регистрацию в аэропорту 4039 / 4879
  6. Кембрийского Чужого будут демонстрировать в передвижной экспозиции 3710 / 4373
  7. Подлодку времен Первой мировой с останками 23 человек нашли у берегов Бельгии 3672 / 4751
  8. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 3534 / 35227
  9. В Великобритании признали необходимость изменить визовый режим для Украины 3195 / 3866
  10. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 2956 / 3899
  1. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 30 / 9481
  2. Чужого не жалко. Что за три года Россия успела поломать в Крыму 21 / 26350
  3. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 20 / 3455
  4. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 16 / 3899
  5. А докажите. Почему за убийства 2 мая в Одессе никто не ответит 14 / 1993
  6. В Минсоцполитики рассказали о бонусах для украинцев, которые выйдут на пенсию позже 60 лет 9 / 7043
  7. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 9 / 35227
  8. За гранью фантастики. Что принесет человечеству четвёртая индустриальная революция 9 / 2947
  9. Йося и его дети. История одесского гинеколога 9 / 71179
  10. В Великобритании признали необходимость изменить визовый режим для Украины 8 / 3866
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.