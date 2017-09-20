Впервые появившегося за 250 лет дикого зубра убили немцы

В 1927 году вид был признан вымершим в дикой природе

Всемирный фонд дикой природы намерен выдвинуть обвинения против властей немецкого города Лебуса из-за убийства дикого европейского зубра.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на The Independent.

По данным издания, зубра заметили 13 сентября у реки Одры в городе Лебус в 88 км от Берлина. Зубр мог забрести на берега реки из польского национального парка Уйсьце-Варты, который находится на границе с Германией.

Местные власти решили, что животное представляет опасность и приняли решение его убить.

"Спустя более 250 лет в Германии обнаружили дикого зубра и все, что смогли придумать власти, это застрелить его", - возмущенно заявил член фонда Крис Хейнрик.

На своем сайте фонд указывает, что поведение зубров "не представляет опасности для человека".

Отметим, зубр входит в "Красный список" Международного союза охраны природы. Животное было распространено на территории западной, центральной и юго-восточной Европы, однако к концу XIX века его популяция сохранилась только в Беловежской пуще и на Кавказе. В 1927 году вид был признан вымершим в дикой природе. Он сохранился в заказниках в Польше, Литве, Белоруссии, Украине, России и в Словакии. Сейчас европейский зубр живет в неволе в 30 странах мира.

Напомним, Порошенко одобрил уголовную ответственность для живодеров.