Тегеран отказался выходить первым из соглашения по ядерной программе

Иран не намерен выступать инициатором нарушения ядерной сделки и будет действовать решительно, если договор будет нарушен любой другой стороной.

Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани во время выступления с трибуны Генассамблеи ООН.

Как передают мировые СМИ со ссылкой на Reuters, по словам Роухани, Иран собирается и далее следовать заключенной в 2015 году ядерной сделке и не нарушит ее первым.

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"Я объявляю всем, что Исламская республика Иран не станет первой нарушать это соглашение. Будет очень жаль, если это соглашение пойдет прахом из-за безответственных новичков в мире политики: мир лишится замечательной возможности", - заявил он.

При этом иранский лидер утверждает, что вчерашняя речь президента США Дональда Трампа на сессии Генассамблеи ООН уже была нарушением ядерной сделки.

Напомним, Иран грозит США "болезненным" ответом из-за заявления Трампа на Генассамблее ООН.