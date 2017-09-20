Генсек ООН заявил о нереалистичности ожиданий, возлагаемых на миротворцев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о приоритете политических методов над миротворческими миссиями в конфликтных регионах.

Об этом он заявил во время своего выступления в Нью-Йорке, сообщает Укринформ.

"Мы должны признать первичность политики, чтобы миротворческие операции начинались для поддержки активных дипломатических усилий, а не на замену им ... Если мы сможем достичь лучших результатов в посредничестве и предубеждении, то уменьшим нереалистичные и опасные ожидания, что возлагают на наших миротворцев", - заявил генсек ООН.

Пи этом Гутерриш напомнил государствам-членам ООН о необходимости переоснастить современными техническими средствами свои миротворческие силы.

"Больше мобильности, лучше оборудования, улучшенное тренировки и разведка позволят нам лучше выполнять свою работу с меньшим количеством персонала", - отметил он.

Напомним, Москва против усиления мандатов миротворческих миссий.