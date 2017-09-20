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Главная » Мир » Россия обвинила США в ранении трех своих контрактников в Сирии

Россия обвинила США в ранении трех своих контрактников в Сирии

Россия обвинила США в ранении трех своих контрактников в Сирии
Иллюстративное фото

Еще одного сегодня похоронили. МО РФ о нем не сообщало

20.09.17 406
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В ходе военной операции в Сирии погиб российский контрактник из Братска Владимир Тарасюк.

Об этом со ссылкой на родственников погибшего сообщает New Irkutsk.

Младшая сестра Тарасюка Ольга Долматова рассказала, что ее брат погиб утром 16 сентября, когда попал в засаду, сопровождая полковника и генерала. Тарасюк получил ранение в голову и умер от потери крови, потому что вертолет для эвакуации не мог приземлиться из-за обстрела.

Прощание с Тарасюком состоялось 20 сентября. Официально Минобороны не сообщало о смерти военнослужащего.

По подсчетам "Коммерсанта", Тарасюк стал 37-м российским военнослужащим, погибшим в Сирии с начала операции в сентябре 2015 года.

Сегодня же стало известно, что при наступлении террористов "Джебхат ан-Нусры" в сирийской провинции Идлиб пострадали трое российских военнослужащих Сил специальных операций. Об этом 20 сентября сообщило Минобороны.

Бойцы военной полиции оказались в окружении. Им на помощь была отправлена группа, в составе которой был спецназ. Трое бойцов получили ранения при прорыве кольца.

Начальник главного оперативного управления Генштаба, генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что "данное наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора".

Наступление началось утром 19 сентября, за день боевики продвинулись на глубину до 12 километров на фронте шириной до 20 километров. При этом, по данным Минобороны, у боевиков есть танки и боевые машины пехоты.

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