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Главная » Мир » Мусорный континент призвали объявить 196-м государством мира

Мусорный континент призвали объявить 196-м государством мира

Мусорный континент призвали объявить 196-м государством мира
Фотосток

У страны уже есть флаг, паспорта, валюта и первый гражданин

20.09.17 1135
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Гигантское скопление мелких частиц пластика, "мусорный континент" размером с Францию, благодаря изданию LADbible , на которое ссылаются мировые СМИ, может превратиться в настоящее государство.

У него уже есть собственная валюта, почтовые марки, паспорта и первый гражданин.

На сайте издания утверждается, что скопление пластика достигло таких масштабов, что к 2050 году в земных океанах будет больше пластика, чем рыбы. 

LADbible запустило кампанию, которая призывает ООН признать "мусорный континент" настоящим государством. По замыслу организаторов, может быть, масштабная акция поможет привлечь внимание к катастрофическому положению планеты.

Кампания называется The Trash Isles. Она быстро набирает обороты благодаря содействию бывшего вице-президента США Альберта Гора, который объявил себя первым гражданином "Мусорной страны".

Следуя всем основным критериям создания государства — определению границ, правительства, налаживанию международных связей, — участник кампании The Trash Isles подали заявку в Организацию Объединенных Наций, чтобы объявить "мусорный континент" 196-м государством мира. 

Стивен Май, руководитель отдела маркетинга в LADbible Group, возглавляющий кампанию, говорит: "Целью кампании The Trash Isles является поддержка десятков тысяч людей во всем мире, которые готовы стать гражданами "мусорного государства", подписав нашу онлайн-петицию. Мы представим результаты в ООН, чтобы там утвердили заявку на создание государства".

Если "Мусорный континент" все же станет страной и членом ООН, он будет защищен уставом организации по охране окружающей среды, в котором говорится: "Все государства-члены ООН должны сотрудничать в духе глобального партнерства для сохранения, защиты и восстановления экосистемы Земли". 

Пока не признанное "государство" уже имеет официальный флаг, валюту под названием «Дебрис» (debris c англ. — мусор) и даже паспорта, которые изготовлены из переработанных материалов. 

Отмечается, что "Большое тихоокеанское мусорное пятно" открыли в конце 1980-х годов. На спутниковых снимках пятно незаметно, проплывающие суда его не замечают, поскольку частицы пластика слишком мелкие. Достоверно площадь пятна неизвестна. Предположительно, она составляет около 700 тыс. км² — больше площади Франции. 

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