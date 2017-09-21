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Главная » Мир » Видео Китайцы умудрились собрать урожай в пустыне

Видео Китайцы умудрились собрать урожай в пустыне

<span class="label red">Видео</span> Китайцы умудрились собрать урожай в пустыне
Фото из открытых источников

За шесть месяцев исследователи смогли на 200 га плантаций вырастить кукурузу, томаты, подсолнухи и сорго

21.09.17 374
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Исследователи из Чунцинского университета Цзяотун засеяли 200 га засушливой земли во Внутренней Монголии, которые дали урожай. 

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на 9news, на пустынных территориях во Внутренней Монголии уже выращены более 70 видов сельскохозяйственных культур. Учеными двигала благая цель: они хотели остановить опустынивание региона, поэтому разработали специальную пасту из вещества, которое находится в стенках растений и при смешивании с песком удерживает воду, воздух и питательные элементы.

За шесть месяцев исследователи смогли на 200 га плантаций вырастить кукурузу, томаты, подсолнухи и сорго. Кроме того, в этом же регионе начинается проект по восстановлению лесного покрова. Он будет длиться три года, и за это время планируется возродить к жизни 50% пустынных земель.

Руководители проекта утверждают, что стоимость искусственных материалов и машин для процесса озеленения пустыни значительно ниже по сравнению с традиционным земледелием и мелиорацией. 

Китайские власти отмечают, что площадь опустыниваемых земель в стране снижается более чем на 2400 км² ежегодно.

Напомним, розовые цветы распустились в самой сухой пустыне на Земле.

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