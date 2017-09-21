Пуэрто-Рико "практически уничтожен"

Ураган "Мария" сметает все на своем пути

Из-за разрушительного урагана "Мария" все 3,4 млн жителей острова Пуэрто-Рико остались без электричества.

Как передают мировые СМИ со ссылкой на CNN, ураган ослабел до третьей категории опасности из пяти возможных, скорость ветра достигает 115 миль в час.

"У нас 100% отключение электроэнергии", - заявили телеканалу в офисе губернатора Пуэрто-Рико.

Стихия разрушила сотни домов по всему острову, повредила вышки мобильной связи и линии электропередачи. В результате ливня некоторые дороги затопило, подъем уровня воды местами достигает 50 см.

"Как только мы сможем выйти на улицу, мы увидим уничтоженный остров. Полученная нами информация не обнадеживает. Это стихия, которая уничтожила все на своем пути", - сказал глава службы по чрезвычайным ситуациям острова Абнер Гомес.

Напомним, сумма ущерба от ураганов "Харви" и "Ирма" может превысить $290 млрд.