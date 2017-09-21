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Главная » Мир » Вице-президент США проигнорировал выступление Лаврова в Совбезе ООН

Вице-президент США проигнорировал выступление Лаврова в Совбезе ООН

Вице-президент США проигнорировал выступление Лаврова в Совбезе ООН
Сергей Лавров / Фото: ЕРА

Петр Порошенко также не стал слушать российского министра 

21.09.17 4
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В среду, 20 сентября, вице-президент США Майкл Пенс и президент Украины Петр Порошенко покинули зал министерского заседания Совбеза ООН по миротворчеству перед выступлением главы российского МИД Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА Новости.

Пенс и Порошенко выступили на заседании, затем президент Украины покинул зал. Пенс вышел спустя несколько минут.

Отметим, что сам Лавров не присутствовал в зале во время выступления украинского президента. Кроме того, накануне российская делегация проигнорировала выступление в Генеральной ассамблее ООН президента Литвы Дали Грибаускайте. Зал покинули первый заместитель постоянного представителя России при ООН Петр Ильичев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества подтвердил запрос Украины относительно развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

 

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