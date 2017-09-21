Министр иностранных дел КНДР сравнил Трампа с собакой

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо назвал выступление Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН "собачьим лаем". Об этом сообщает РИА Новости Украина со ссылкой на агентство Ренхап.

"Есть поговорка "собака лает, а процессия движется". Если он думает, что собачьим лаем нас можно испугать, то это действительно собачий бред", — сказал министр журналистам, которые ожидали его у гостиницы.

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Ранее Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.