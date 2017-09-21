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Главная » Мир » Мэй: Поддержка сепаратистов на Донбассе ставит под сомнение международные правила

Мэй: Поддержка сепаратистов на Донбассе ставит под сомнение международные правила

Мэй: Поддержка сепаратистов на Донбассе ставит под сомнение международные правила
Тереза Мэй / Фото: independent.co.uk

Отдельные страны способствуют разрастанию терроризма и появлению новых военных конфликтов

21.09.17 1005
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что поддержка терроризма в мире, в частности, сепаратизма на Донбассе со стороны других стран ставит под сомнение международные правила. Об этом она заявила во время выступления на 72-й Генеральной ассамблеи ООН, передает Интерфакс-Украина.

"Страны, которые поддерживают террористов в Украине или такие группы, как "Хезболла", ставят под сомнение те же правила и международные системы по защите мирового сообщества от опасностей военных конфликтов", – подчеркнула она.

По ее словам, терроризм, конфликты и нестабильность во всем мире определяются действиями отдельных стран через посредников.

"Все мы должны решить, будем ли действовать на уровне ответственности друг перед другом. Я говорю о роли ООН в деле противостояния терроризму. Это та работа, где мы страны-члены несем критически важную ответственность, где сама ООН не справится. Терроризм, конфликты и нестабильность, которые мы видим во всем мире, это во многих смыслах определяется действиями отдельных стран через посредников. В частности, поддержка так называемых сепаратистов в Украине для того, чтобы дестабилизировать восточные границы, – все это ставит под сомнение международные правила", – отметила Мэй.

Она подчеркнула, что Соединенное Королевство будет нести ответственность по обеспечению безопасности "друзей и союзников".

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