Мэй: Поддержка сепаратистов на Донбассе ставит под сомнение международные правила

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что поддержка терроризма в мире, в частности, сепаратизма на Донбассе со стороны других стран ставит под сомнение международные правила. Об этом она заявила во время выступления на 72-й Генеральной ассамблеи ООН, передает Интерфакс-Украина.

"Страны, которые поддерживают террористов в Украине или такие группы, как "Хезболла", ставят под сомнение те же правила и международные системы по защите мирового сообщества от опасностей военных конфликтов", – подчеркнула она.

По ее словам, терроризм, конфликты и нестабильность во всем мире определяются действиями отдельных стран через посредников.

"Все мы должны решить, будем ли действовать на уровне ответственности друг перед другом. Я говорю о роли ООН в деле противостояния терроризму. Это та работа, где мы страны-члены несем критически важную ответственность, где сама ООН не справится. Терроризм, конфликты и нестабильность, которые мы видим во всем мире, это во многих смыслах определяется действиями отдельных стран через посредников. В частности, поддержка так называемых сепаратистов в Украине для того, чтобы дестабилизировать восточные границы, – все это ставит под сомнение международные правила", – отметила Мэй.

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Она подчеркнула, что Соединенное Королевство будет нести ответственность по обеспечению безопасности "друзей и союзников".