Совбез ООН одобрил реформу миротворческих операций

Совет Безопасности ООН одобрил реформу механизма миротворческих операций, проводимых международной организаций. Соответствующая резолюция была единогласно принята в среду, 20 сентября, сообщает DW.

В документе говорится, что миротворческие операции должны проходить "ответственнее, прозрачнее и эффективнее". Резолюция также предусматривает более активное участие Африканского Союза в таких миссиях для достижения "наивысшей действенности и результативности".

Резолюция, принятая Совбезом, предусматривает частичное финансирование операций Африканского Союза из взносов ООН.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, участвовавшей в заседании Совбеза, для эффективного планирования миротворческих миссий следует "четко представлять, чего именно они должны достичь". В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал принятия "африканских решений для африканских проблем" и призвал активнее привлекать Африканский Союз к миротворческим операциям ООН.

Напомним, в настоящий момент "голубые каски" ООН находятся преимущественно в Африке и странах Ближнего Востока. Бюджет миротворческих операций ООН на 2017/2018 годы составляет 6,8 млрд долларов.