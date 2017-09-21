Президент США Дональд Трамп обращаясь к африканским лидерам во время сессии Генассамблеи ООН назвал несуществующую страну Намбию. Об этом пишет Mediaite.
"В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающей вспышкой Эболы. Система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной", - сказал Трамп.
Президент США мог иметь в виду Гамбию или Намибию. Страны с названием Намбия в реальности не существует.
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Trump, at a lunch with African leaders, refers to the non-existent country of "Nambia." pic.twitter.com/N8megnC1Xi— David Mack (@davidmackau) 20 сентября 2017 г.