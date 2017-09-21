Минобразования Сербии договорилось о сотрудничестве с "Артеком" в оккупированном Крыму

Сербские студенты и педагоги будут приезжать в качестве волонтеров в детский центр

В среду, 20 сентября, в Белграде Министерство образования, науки и технологического развития Сербии и международный детский центр "Артек", что находится в оккупированном Крыму, подписали соглашение, в рамках которого сербские педагоги и студенты будут заниматься волонтерством на полуострове.

Об этом сообщается на сайте "Артека".

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"По итогам встречи подписано трехстороннее соглашение МДЦ "Артек", Министерства образования, науки и технологического развития Сербии и Россотрудничества, которое, в частности, позволит студентам и педагогам из Сербии, изучающим или преподающим русский язык, приезжать в "Артек" в качестве языковых волонтеров. Также в рамках соглашений активизируется использование современных практик работы с детьми, которые созданы и успешно прошли апробирование в "Артеке", - говорится в сообщении.

Сербский министр Александр Пайич поблагодарил российскую сторону за возможность совместно работать с "Артеком" в области образования.

"Хочу поблагодарить Российскую Федерацию, Русский Дом в Сербии и "Артек" за возможность сотрудничества. Я надеюсь, что вернется то время, когда мы все изучали и знали о роли России в защите Сербии и сербов. Пусть наши отношения останутся на очень высоком уровне, какими они являются сегодня и были предыдущие годы. Надеюсь, что сербские школьники привезут из "Артека" большие впечатления", - заявил он.

Напомним, немецкие и австрийские парламентарии намерены посетить оккупированный Крым весной следующего года для участия в Международном экономическом форуме, который пройдет в Ялте.